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Espreso.tvОбществоКоронавирус: эвакуация украинцев из Италии не планируется, - посол

Коронавирус: эвакуация украинцев из Италии не планируется, - посол


фото: Главком
На сегодняшний день не планируется эвакуировать украинцев из Италии, где сейчас увеличивается количество зараженных новым коронавирусом

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол в Итальянской республике Евгений Перелыгин в эфире одного из телевизионных каналов, передает РБК-Украина .

Посол уточнил, что такой сценарий пока не рассматривается по двум причинам. Одна из них - открытый воздушное пространство и другое транспортное сообщение.

"Сегодня из Италии летают около 50 рейсов в неделю. Любой гражданин Украины, который считает, что должен вернуться, может воспользоваться самолетом или сотней автобусных маршрутов. Транспортное сообщение между Италией и и любой страной существует. Нет никаких оговорок относительно поездки или перелета из Италии, в том числе в Украине ", - заявил Перелыгин

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что эвакуация украинцев из Италии будет осуществлена в случае необходимости.

"При необходимости эвакуация будет осуществлена. Действительно сегодня в Италии многие граждане Украины. Мы понимание, что обязательно люди будут в таком же карантине, как сегодня люди в Санжарах", - отметил Данилов.

  • Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заражения коронавируса.
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