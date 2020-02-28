Коронавирус: эвакуация украинцев из Италии не планируется, - посол

28 февраля, 2020, 07:42

На сегодняшний день не планируется эвакуировать украинцев из Италии, где сейчас увеличивается количество зараженных новым коронавирусом

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол в Итальянской республике Евгений Перелыгин в эфире одного из телевизионных каналов, передает РБК-Украина .

Посол уточнил, что такой сценарий пока не рассматривается по двум причинам. Одна из них - открытый воздушное пространство и другое транспортное сообщение.

"Сегодня из Италии летают около 50 рейсов в неделю. Любой гражданин Украины, который считает, что должен вернуться, может воспользоваться самолетом или сотней автобусных маршрутов. Транспортное сообщение между Италией и и любой страной существует. Нет никаких оговорок относительно поездки или перелета из Италии, в том числе в Украине ", - заявил Перелыгин

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что эвакуация украинцев из Италии будет осуществлена в случае необходимости.

"При необходимости эвакуация будет осуществлена. Действительно сегодня в Италии многие граждане Украины. Мы понимание, что обязательно люди будут в таком же карантине, как сегодня люди в Санжарах", - отметил Данилов.