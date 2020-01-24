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Espreso.tvОбществоЕще один украинский порт правительство передало в концессию

Еще один украинский порт правительство передало в концессию


фото: nikvesti
Морской порт "Ольвия" в Николаеве передали в концессию катарской компании "QTerminals". Государство рассчитывает получить от сделки 3,4 млрд грн за 5 лет

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook .

По словам Гончарука, благодаря концессии порта "Ольвия" государственный бюджет Украины получит 3,4 млрд грн инвестиций за пять лет.

"Завершился концессионный конкурс в порту "Ольвия". Победитель - компания из Катара "QTerminals". Это ведущий портовый оператор Катара. Что получит от договора украинский бюджет? Ежегодные концессионные платежи - 82 млн грн. Инвестиционные обязательства - 3,4 млрд гривень (за 5 лет). Средства для развития местной инфраструктуры Николаевской области - 80 млн грн", - написал Гончарук.

Отметим, концессия - это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на платной основе, собирая доход в свою пользу.

 

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