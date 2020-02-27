Знаменитый тренер "Шахтера" Луческу назвал лучшего футболиста, который играл под его руководством

27 февраля, 2020, 18:50

Легендарный тренер "Шахтера" Мирча Луческу считает Генриха Мхитаряна лучшим футболистом, который играл под его руководством

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Бывший тренер "Шахтера" Луческу назвал лучшего футболиста, который играл под его руководством.

"Мхитарян - самый сильный игрок, которого я когда-либо тренировал. Были Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо, но Генрих особый, он умный, когда выходит на открытое пространство, вы его больше не остановите. Его идеальная роль - атакующий полузащитник. Он финишер атак, ему нужно открытое пространство ", - сказал Луческу.

Луческу работал с Генрихом Мхитаряном в "Шахтере" с 2010 по 2013 год. За этот период футболист сыграл 106 матчей, забил 44 мяча и отдал 23 ассиста. В текущем сезоне армянин провел за итальянскую "Рому" 18 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.