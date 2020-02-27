Знаменитый тренер "Шахтера" Луческу назвал лучшего футболиста, который играл под его руководством
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Бывший тренер "Шахтера" Луческу назвал лучшего футболиста, который играл под его руководством.
"Мхитарян - самый сильный игрок, которого я когда-либо тренировал. Были Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо, но Генрих особый, он умный, когда выходит на открытое пространство, вы его больше не остановите. Его идеальная роль - атакующий полузащитник. Он финишер атак, ему нужно открытое пространство ", - сказал Луческу.
Луческу работал с Генрихом Мхитаряном в "Шахтере" с 2010 по 2013 год. За этот период футболист сыграл 106 матчей, забил 44 мяча и отдал 23 ассиста. В текущем сезоне армянин провел за итальянскую "Рому" 18 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
- В августе 2019 Мирча Луческу опроверг информацию о приглашении от киевского "Динамо".
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
-
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны