Усик показал, как крушил тяжеловесов в составе "Украинских атаманов"

27 февраля, 2020, 16:11

Боксер Александр Усик выложил ролик с фрагментами своих боев в супертяжелом весе в составе "Украинских атаманов"

Видео опубликовано на официальном канале боксера в YouTube - Usyk17.

В 2013 году Александр Усик бился за "Украинских атаманов" за полупрофессиональными правилам во Всемирной серии бокса в супертяжелом весе и выиграл все свои шесть боев, два из которых - нокаутом.

Среди других, украинец выиграл по очкам у британского гиганта (рост - 198 см) Джозефа Джойса, которого сейчас считают одним из главных проспектов хэвивейта.

Александр Усик в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и решил перейти в супертяжелую категорию.