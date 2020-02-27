Усик показал, как крушил тяжеловесов в составе "Украинских атаманов"
27 февраля, 2020, 16:11
Боксер Александр Усик выложил ролик с фрагментами своих боев в супертяжелом весе в составе "Украинских атаманов"
Видео опубликовано на официальном канале боксера в YouTube - Usyk17.
В 2013 году Александр Усик бился за "Украинских атаманов" за полупрофессиональными правилам во Всемирной серии бокса в супертяжелом весе и выиграл все свои шесть боев, два из которых - нокаутом.
Среди других, украинец выиграл по очкам у британского гиганта (рост - 198 см) Джозефа Джойса, которого сейчас считают одним из главных проспектов хэвивейта.
Александр Усик в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и решил перейти в супертяжелую категорию.
- Напомним, 13 октября 2019 года в Чикаго Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе.
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