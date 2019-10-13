Усик победил Уизерспуна: полное видео дебютного боя украинца в супертяжелом весе

13 октября, 2019, 07:50

Украинский боксер Александр Усик в своем дебютном поединке в супертяжелом весе одолел Чазза Уизерспуна из США

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Чикаго (США) Усик доминировал на протяжении всего поединка и уверенно выигрывал в Уизерспуна по очкам.

После седьмого раунда американец отказался от дальнейшего продолжения боя. Рефери зафиксировал первую победу Александра Усика в супертяжелом весе техническим нокаутом.

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