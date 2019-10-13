Усик победил Уизерспуна: полное видео дебютного боя украинца в супертяжелом весе
13 октября, 2019, 07:50
Украинский боксер Александр Усик в своем дебютном поединке в супертяжелом весе одолел Чазза Уизерспуна из США
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Чикаго (США) Усик доминировал на протяжении всего поединка и уверенно выигрывал в Уизерспуна по очкам.
После седьмого раунда американец отказался от дальнейшего продолжения боя. Рефери зафиксировал первую победу Александра Усика в супертяжелом весе техническим нокаутом.
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- 9 октября стало известно, что Александр Усик встретится с американцем Чаззом Уизерспуном .
- Александр Усик заявил, что уйдет из бокса после получения всех чемпионских титулов в супертяжелом весе.
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- 13 октября во Чикаго Усик победил американца Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе
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