Украинский футболист забил очередной гол в чемпионате Турции

27 февраля, 2020, 20:36

Украинский нападающий "Бурсаспором" Евгений Селезнев забил гол в матче второго турецкого дивизиона против "Алтая"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 24-м туре второго турецкого дивизиона "Бурсаспор" дома сыграл вничью с "Алтаем", встреча завершилась со счетом 2: 2. Хозяев отличился 34-летний украинский форвард Евгений Селезнев, это его 6 гол за 8 последних матчей.

В турнирной таблице "Бурсаспор" идет на втором месте, и имеет неплохие шансы повыситься в классе на следующий сезон. Селезнев в нынешнем розыгрыше сыграл 18 матчей и забил 8 голов.