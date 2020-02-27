Украинский футболист забил очередной гол в чемпионате Турции
27 февраля, 2020, 20:36
Украинский нападающий "Бурсаспором" Евгений Селезнев забил гол в матче второго турецкого дивизиона против "Алтая"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 24-м туре второго турецкого дивизиона "Бурсаспор" дома сыграл вничью с "Алтаем", встреча завершилась со счетом 2: 2. Хозяев отличился 34-летний украинский форвард Евгений Селезнев, это его 6 гол за 8 последних матчей.
В турнирной таблице "Бурсаспор" идет на втором месте, и имеет неплохие шансы повыситься в классе на следующий сезон. Селезнев в нынешнем розыгрыше сыграл 18 матчей и забил 8 голов.
- 20 февраля Селезнев признался, что не мог поладить с Пауло Фонсека , когда он тренировал "Шахтер".
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