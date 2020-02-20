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Espreso.tvСпортТебя в Википедии нет: Селезнев рассказал, как набросился на экс-тренера "Шахтера" Фонсеку

Тебя в Википедии нет: Селезнев рассказал, как набросился на экс-тренера "Шахтера" Фонсеку


фото: shakhtar.com
Бывший нападающий "Шахтера" Евгений Селезнев признался, что не мог поладить с Пауло Фонсека, когда он тренировал "горняков"

Об этом сообщает youtube-канал Артема Милевского "Миля".

Футболист рассказал, что Пауло Фонсека тщательно относился к нему на тренировках.

"Я ему (прим. - Фонсеци) сказал:" Тебя в Википедии нет. Я забыл твое имя ". Я не говорю о Фонсеку ничего плохого. Просто не понимаю, как можно было уничтожить команду после Луческу", - признался Селезнев.

Также нападающий рассказал, что в "Шахтере" Пауло Фонсеки всегда было принято доносить друг на друга.

"Я никогда не понимал, как тебя приучают закладывать. Вот ты опоздал на минуту, кто тебя увидел, должен сказать, что ты опоздал. Вот приехал ты на базу в 10:02, а я пойду и скажу:" Милевский опоздал на базу " . Я бы такое сделал? ", - завершил 34-летний форвард.

Под руководством Пауло Фонсеки "Шахтер" трижды выигрывал чемпионат Украины и принимал три Кубка Украины.

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