Создание вакцины от коронавируса в США продвигается быстро, - Трамп

27 февраля, 2020, 10:22

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс создания вакцины от коронавируса COVID-19 продвигается "быстро" и "очень хорошо"

Об этом он сказал на пресс конференции в Белом доме, трансляцию вел телеканал Fox News .

Трамп также отметил, что уровень угрозы, связанной с распространением вируса, для граждан США минимален.

"Благодаря всему, что мы сделали, риск для американского народа остается очень низким", - добавил он.

В свою очередь, директор Американского национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что вакцина будет готова к применению через год-полтора из-за задержки с ее разработкой, тестированием, производством и распространением.

Напомним. по состоянию на утро 27 февраля количество инфицированных в мире превысило 82 тыс.