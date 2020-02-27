Создание вакцины от коронавируса в США продвигается быстро, - Трамп
27 февраля, 2020, 10:22
Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс создания вакцины от коронавируса COVID-19 продвигается "быстро" и "очень хорошо"
Об этом он сказал на пресс конференции в Белом доме, трансляцию вел телеканал Fox News .
Трамп также отметил, что уровень угрозы, связанной с распространением вируса, для граждан США минимален.
"Благодаря всему, что мы сделали, риск для американского народа остается очень низким", - добавил он.
В свою очередь, директор Американского национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что вакцина будет готова к применению через год-полтора из-за задержки с ее разработкой, тестированием, производством и распространением.
Напомним. по состоянию на утро 27 февраля количество инфицированных в мире превысило 82 тыс.
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