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Espreso.tvСпортЛига Европы: результативная передача Безуса не спасла "Гент" от вылета

Лига Европы: результативная передача Безуса не спасла "Гент" от вылета


фото: Getty Images
Во втором матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА бельгийский "Гент" сыграл вничью с итальянской "Ромой" и вылетел из турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый гол во встрече был забит на 25-й минуте, после голевой передачи Романа Безуса отличился Джонатан Дэвид, и вывел "Гент" вперед.

"Рома" ответила на пропущенный мяч забитым, на 29-й минуте забил Джастин Клюверт, и обеспечил итальянцам комфортное положение, ведь для того, чтобы выйти дальше "Гента" нужно было забить еще дважды.

Лига Европы

1/16 финала, 2-й матч

27 февраля

"Гент" (Бельгия) - "Рома" (Италия) 1: 1 (первый матч 0: 1)

Голы: Дэвид, 25 - Клюверт, 29

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