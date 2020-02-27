Лига Европы: результативная передача Безуса не спасла "Гент" от вылета
27 февраля, 2020, 21:47
Во втором матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА бельгийский "Гент" сыграл вничью с итальянской "Ромой" и вылетел из турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первый гол во встрече был забит на 25-й минуте, после голевой передачи Романа Безуса отличился Джонатан Дэвид, и вывел "Гент" вперед.
"Рома" ответила на пропущенный мяч забитым, на 29-й минуте забил Джастин Клюверт, и обеспечил итальянцам комфортное положение, ведь для того, чтобы выйти дальше "Гента" нужно было забить еще дважды.
Лига Европы
1/16 финала, 2-й матч
27 февраля
"Гент" (Бельгия) - "Рома" (Италия) 1: 1 (первый матч 0: 1)
Голы: Дэвид, 25 - Клюверт, 29
- 26 февраля во втором матче 1/16 Лиги Европы УЕФА шотландский "Рейнджерс" обыграл португальскую "Брагу" и вышел в 1/8 финала.
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