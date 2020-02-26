Лига чемпионов: "Ювентус" сенсационно проиграл "Лиону" во Франции
26 февраля, 2020, 23:59
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский "Ювентус" проиграл на выезде французскому "Лиону", счет 0:1
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Единственный гол во встрече был забит 31-й минуте, когда отличился полузащитник "Лиона" Люка Тузар.
Ответный матч пройдет в Турине 17 марта. Начало в 22:00
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
26 февраля
"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия) 1:0
Гол: Тузар, 31
- 26 февраля во первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" дома проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:2.
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