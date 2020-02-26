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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Ювентус" сенсационно проиграл "Лиону" во Франции

Лига чемпионов: "Ювентус" сенсационно проиграл "Лиону" во Франции


фото: Getty Images
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский "Ювентус" проиграл на выезде французскому "Лиону", счет 0:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Единственный гол во встрече был забит 31-й минуте, когда отличился полузащитник "Лиона" Люка Тузар.

Ответный матч пройдет в Турине 17 марта. Начало в 22:00

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

26 февраля

"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия) 1:0

Гол: Тузар, 31

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