"Боруссия" пригласила 15-летнего футболиста тренироваться с основным составом
27 февраля, 2020, 19:50
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр хочет привлечь к тренировкам с первой командой 15-летнего форварда Юссуфа Мукоко
Об этом сообщает Goal.com.
"Боруссия" уже просила руководство Бундеслиги снизить возрастное ограничение и позволить играть в чемпионате Германии 16-летним футболистам.
"У нас для него есть план, но я не могу сказать, когда он будет работать с нами. Возможно, что это случится в марте, но нам еще нужно дождаться некоторых вещей", - сказал Фавр.
В этом сезоне камерунец Юссуф Мукоко выступает за команду U19, где он провел 26 матчей, забил 35 голов и отдал 9 результативных передач.
- 18 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила французский ПСЖ со счетом 2: 1.
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