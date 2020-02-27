"Боруссия" пригласила 15-летнего футболиста тренироваться с основным составом

27 февраля, 2020, 19:50

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр хочет привлечь к тренировкам с первой командой 15-летнего форварда Юссуфа Мукоко

Об этом сообщает Goal.com.

"Боруссия" уже просила руководство Бундеслиги снизить возрастное ограничение и позволить играть в чемпионате Германии 16-летним футболистам.

"У нас для него есть план, но я не могу сказать, когда он будет работать с нами. Возможно, что это случится в марте, но нам еще нужно дождаться некоторых вещей", - сказал Фавр.

В этом сезоне камерунец Юссуф Мукоко выступает за команду U19, где он провел 26 матчей, забил 35 голов и отдал 9 результативных передач.