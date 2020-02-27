"Бенфика" - "Шахтер": определились стартовые составы команд
27 февраля, 2020, 20:54
Стали известны стартовые составы "Шахтера" и лиссабонской "Бенфики" на матч 1/16 финала Лиги Европы
Об этом сообщает официальный twitter донецкого клуба.
Лига Европы
1/16 финала, 2-й матч
27 февраля
"Бенфика" (Португалия) - "Шахтер" (Украина)
"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Ферри, Рубен Диас, Тавареш, Рафа Силва, Таарабт, Вайгль, Шикин, Диего Соуза, Пицци.
"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Маркос Антонио, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Мораес.
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 1"
Наш состав на ответный матч с "Бенфикой" в @EuropaLeague .- C SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 27, 2020
https://t.co/BoWI06uJPR pic.twitter.com/CcBOL42Jja
- 20 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2: 1.
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