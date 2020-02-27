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Espreso.tvСпорт"Бенфика" - "Шахтер": определились стартовые составы команд

"Бенфика" - "Шахтер": определились стартовые составы команд


фото: shakhtar.com
Стали известны стартовые составы "Шахтера" и лиссабонской "Бенфики" на матч 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает официальный twitter донецкого клуба.

Лига Европы

1/16 финала, 2-й матч

27 февраля

"Бенфика" (Португалия) - "Шахтер" (Украина)

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Ферри, Рубен Диас, Тавареш, Рафа Силва, Таарабт, Вайгль, Шикин, Диего Соуза, Пицци.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Маркос Антонио, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Мораес.

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 1"

 

 

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