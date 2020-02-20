Коваленко принес "Шахтеру" победу в матче Лиги Европы против "Бенфики"

20 февраля, 2020, 21:51

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет во встрече был открыт на 56-й минуте, бразильский полузащитник Алан Патрик вывел "горняков" вперед точным ударом из-за пределов штрафной.

"Бенфика" сумела сравнять счет на 67-й минуте арбитр отменил гол португальцев за игру рукой Сергея Кривцова и поставил пенальти в ворота украинской команды, который реализовал Пицци.

Победный мяч во встрече забил Виктор Коваленко, на 72-й минуте украинец уверенно заколотил красивый мяч в ворота "Бенфики".

Лига Европы

1/16 финала, 1-й матч

20 февраля

"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия) 2:1

Голы: Алан Патрик, 56, Коваленко, 72 - Пицци, 67 (пен.)

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Антонио, 80), Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Тайсон (Тете, 90 + 4), Жуниор Мораес.