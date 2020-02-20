Коваленко принес "Шахтеру" победу в матче Лиги Европы против "Бенфики"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет во встрече был открыт на 56-й минуте, бразильский полузащитник Алан Патрик вывел "горняков" вперед точным ударом из-за пределов штрафной.
"Бенфика" сумела сравнять счет на 67-й минуте арбитр отменил гол португальцев за игру рукой Сергея Кривцова и поставил пенальти в ворота украинской команды, который реализовал Пицци.
Победный мяч во встрече забил Виктор Коваленко, на 72-й минуте украинец уверенно заколотил красивый мяч в ворота "Бенфики".
Лига Европы
1/16 финала, 1-й матч
20 февраля
"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия) 2:1
Голы: Алан Патрик, 56, Коваленко, 72 - Пицци, 67 (пен.)
"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Антонио, 80), Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Тайсон (Тете, 90 + 4), Жуниор Мораес.
- 20 февраля полузащитник "Шахтера" Тайсон вышел на предматчевую разминку в футболке под номером 24 и с фамилией знаменитого Коби Брайанта.
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