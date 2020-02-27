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Espreso.tvСпорт"Бенфика" - "Шахтер": где и когда смотреть матч украинской команды в Лиге Европы

"Бенфика" - "Шахтер": где и когда смотреть матч украинской команды в Лиге Европы


фото: shakhtar.com
Сегодня, 27 февраля, в 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет в гостях против лиссабонской "Бенфики"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Еврокубковый сезон "Шахтер" начинал в Лиге чемпионов, где выступал в группе C и уступил итальянской "Аталанте", команда Руслана Малиновского заняла второе место с 7 очками, а "горняки" заняли третье место с 6 баллами. Последним в квартете стало загребское "Динамо", у хорватов 5 пунктов. А победу в группе получил "Манчестер Сити", англичане наиграли на 14 очков.

"Бенфика" свой сезон тоже начинала в Лиге чемпионов в группе G, где победу одержал "Лейпциг", в активе немцев 11 очков. Вторая ступень у французского "Лиона", который набрал 8 баллов. Третья ступень именно у португальской "Бенфики". Лиссабонцы набрали так же очков, как и российский "Зенит", который завоевал 7 пунктов, однако по дополнительным показателям уступил португальцам в турнирной таблице.

Первый матч между командами в Харькове завершился со счетом 2:1 в пользу "горняков".

Лига Европы

1/16 финала, 2-й матч

27 февраля

"Бенфика" (Португалия) - "Шахтер" (Украина)

Лиссабон, стадион "Эштадио да Луж"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 1"

 

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