"Бенфика" - "Шахтер": где и когда смотреть матч украинской команды в Лиге Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Еврокубковый сезон "Шахтер" начинал в Лиге чемпионов, где выступал в группе C и уступил итальянской "Аталанте", команда Руслана Малиновского заняла второе место с 7 очками, а "горняки" заняли третье место с 6 баллами. Последним в квартете стало загребское "Динамо", у хорватов 5 пунктов. А победу в группе получил "Манчестер Сити", англичане наиграли на 14 очков.
"Бенфика" свой сезон тоже начинала в Лиге чемпионов в группе G, где победу одержал "Лейпциг", в активе немцев 11 очков. Вторая ступень у французского "Лиона", который набрал 8 баллов. Третья ступень именно у португальской "Бенфики". Лиссабонцы набрали так же очков, как и российский "Зенит", который завоевал 7 пунктов, однако по дополнительным показателям уступил португальцам в турнирной таблице.
Первый матч между командами в Харькове завершился со счетом 2:1 в пользу "горняков".
Лига Европы
1/16 финала, 2-й матч
27 февраля
"Бенфика" (Португалия) - "Шахтер" (Украина)
Лиссабон, стадион "Эштадио да Луж"
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 20 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2: 1.
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