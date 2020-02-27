Домашние животные могут быть носителями коронавируса, - МЗ

27 февраля, 2020, 08:47

Наиболее вероятными природными резервуарами для коронавируса являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

Этими промежуточными животными могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которых еще не идентифицированы.

В целом, коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии согласно исследованиям других коронавирусов, которые показали выживание до двух лет при -20 ° C.

Исследования показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

Например, при температуре охлаждения (4 ° C) MERS-CoV может оставаться жизнеспособным до 72 часов. Современные данные о других штаммах коронавирусов показывают, что, хотя коронавирусы, пожалуй, стабильны при низких и замораживающих температурах в течение определенного периода, гигиена пищевых продуктов может предотвратить их передачу.

В частности, коронавирусы является термолабильными, что означает, что они чувствительны к температуре приготовления (70 ° C). Поэтому, как правило, следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи.