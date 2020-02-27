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Espreso.tvОбществоНацсовет запретил транслировать три российских телеканала

Нацсовет запретил транслировать три российских телеканала


фото: styknews
Нацсовет изъял из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, телеканалы "Еврокино", "Топшоп ТВ" и "Зоопарк"

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее решение члены Национального совета поддержали единогласно.

"Страной-правообладателем всех трех программ является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданные Роскомнадзором, язык ведения программ - русский", - говорится в сообщении.

Для извлечения из перечня трех телеканалов, принадлежащих к юрисдикции Российской Федерации, которое законодательством Украины признано государством-оккупантом и государством-агрессором, в решениях приведены соответствующие законодательные основания. В частности, Нацсовет сослалась на то, что решением СНБО от в 2015 году было поручено Кабмина с участием Национального совета принять безотлагательные меры по прекращению российской информационной агрессии, осуществляемой с использованием иностранных и отечественных средств массовой информации. Поэтому Нацсовет решил временно прекратить рассмотрение вопроса об адаптации российских каналов.

Кроме того, в Национальный совет обратилась компания ООО "Студио Модерна", которой принадлежало право на распространение программы "Топшоп" на территории Украины, с просьбами удалить соответствующую программу из перечня иностранных программ. Компания отметила, что она не распространяет и не намерена распространять в дальнейшем канал "Топшоп" в кабельных сетях Украины.

Руководствуясь нормами Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и другими нормативно-правовыми документами, регулятор отменил свои предыдущие решения по программам "Еврокино", "Топшоп" и "Зоопарк" и удалил их из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины.

  • Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предупредил телерадиоорганизации о необходимости соблюдать законодательство при программировании эфиров 23 февраля - это российский "День защитника отечества", ранее "День Советской армии".
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