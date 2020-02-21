Напомнили о декоммунизации: Нацсовет предостерег украинские СМИ от "празднования" 23 февраля
Об этом сообщает пресс-служба совета.
Регулятор отмечает ответственность СМИ перед обществом и напоминает о требованиях, предусмотренных законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Согласно им запрещается распространение и демонстрирование аудиовизуальных произведений, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию Украины.
Также действующим законодательством предусмотрено недопущение трансляции и демонстрации каналами вещания фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора.
Национальный совет обещает, что будет тщательно мониторить эфиры вещателей по поводу соблюдения ими этих законодательных требований и в случае выявления нарушений будет принимать предусмотренные законодательством меры.
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