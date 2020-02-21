Напомнили о декоммунизации: Нацсовет предостерег украинские СМИ от "празднования" 23 февраля

21 февраля, 2020, 08:37

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предупредил телерадиоорганизации о необходимости соблюдать законодательство при программировании эфиров 23 февраля - это российский "День защитника отечества", ранее "День Советской армии"

Об этом сообщает пресс-служба совета.

Регулятор отмечает ответственность СМИ перед обществом и напоминает о требованиях, предусмотренных законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Согласно им запрещается распространение и демонстрирование аудиовизуальных произведений, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию Украины.

Также действующим законодательством предусмотрено недопущение трансляции и демонстрации каналами вещания фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора.

Национальный совет обещает, что будет тщательно мониторить эфиры вещателей по поводу соблюдения ими этих законодательных требований и в случае выявления нарушений будет принимать предусмотренные законодательством меры.

Государством-агрессором законодательство Украины определяет Россию, которая в 2014 г. оккупировала украинский Крым и заявила о его аннексии, а на Донбассе уже шесть лет ведет против Украины гибридную войну.