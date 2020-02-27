Курс валют: гривня стремительно уступила доллару и евро
27 февраля, 2020, 11:33
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару еще на 12 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, на 27 февраля официальный курс доллара установлен на уровне 24,65 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,80 (на 26 февраля курс был 26,60 гривни).
- Напомним, на 26 февраля Нацбанк ослабил курс гривни к доллару на 3 копейки, а за день до этого национальная валюта потеряла еще 5 копеек.
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