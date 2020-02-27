 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКурс валют: гривня стремительно уступила доллару и евро

Курс валют: гривня стремительно уступила доллару и евро

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару еще на 12 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, на 27 февраля официальный курс доллара установлен на уровне 24,65 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,80 (на 26 февраля курс был 26,60 гривни).

  • Напомним, на 26 февраля Нацбанк ослабил курс гривни к доллару на 3 копейки, а за день до этого национальная валюта потеряла еще 5 копеек.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать