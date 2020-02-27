Курс валют: гривня стремительно уступила доллару и евро

27 февраля, 2020, 11:33

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару еще на 12 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, на 27 февраля официальный курс доллара установлен на уровне 24,65 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,80 (на 26 февраля курс был 26,60 гривни).