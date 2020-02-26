Официальный курс гривна продолжает падение

26 февраля, 2020, 10:55

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару еще на 3 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс доллара на 26 февраля установлена на уровне 24,53 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,60 гривны за евро. День назад - 25 февраля - курс был 26,51 гривны.