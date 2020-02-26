Официальный курс гривна продолжает падение
26 февраля, 2020, 10:55
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару еще на 3 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, официальный курс доллара на 26 февраля установлена на уровне 24,53 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,60 гривны за евро. День назад - 25 февраля - курс был 26,51 гривны.
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