За сутки на въезде в Украину проверили 75 тыс. человек: коронавирус не обнаружен
27 февраля, 2020, 15:34
У людей, которые прибывают в Украину, продолжают проверять температуру в аэропортах, на железнодорожных станциях и пересечениях автомобильных дорог
Об этом со Кабмина сообщила корреспондентка Еспресо.TV Валерия Пашко.
"Ситуацию с коронавирусом в Кабмине характеризуют как стабильную. Сейчас продолжают проверять температуру во всех пунктах пропуска Украины, в частности в аэропортах, на железнодорожных станциях, на пересечении автомобильных дорог между государствами. За последние сутки проверили 75 тыс. человек, однако ни одного случая коронавируса не зафиксировано ", - сказала корреспондент.
В Кабмине также отметили, что результаты анализов двух госпитализированных в Черновицкой области должны появиться до конца четверга, 27 февраля.
- Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире по состоянию на 27 февраля превысило 82 тыс . человек.
- В польском городе Лодзь 27 февраля зафиксировали первый в стране случай инфицирования коронавирусом.
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