За сутки на въезде в Украину проверили 75 тыс. человек: коронавирус не обнаружен

27 февраля, 2020, 15:34

У людей, которые прибывают в Украину, продолжают проверять температуру в аэропортах, на железнодорожных станциях и пересечениях автомобильных дорог

Об этом со Кабмина сообщила корреспондентка Еспресо.TV Валерия Пашко.

"Ситуацию с коронавирусом в Кабмине характеризуют как стабильную. Сейчас продолжают проверять температуру во всех пунктах пропуска Украины, в частности в аэропортах, на железнодорожных станциях, на пересечении автомобильных дорог между государствами. За последние сутки проверили 75 тыс. человек, однако ни одного случая коронавируса не зафиксировано ", - сказала корреспондент.

В Кабмине также отметили, что результаты анализов двух госпитализированных в Черновицкой области должны появиться до конца четверга, 27 февраля.