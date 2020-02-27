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Espreso.tvОбществоЗа сутки на въезде в Украину проверили 75 тыс. человек: коронавирус не обнаружен

За сутки на въезде в Украину проверили 75 тыс. человек: коронавирус не обнаружен

У людей, которые прибывают в Украину, продолжают проверять температуру в аэропортах, на железнодорожных станциях и пересечениях автомобильных дорог
Об этом со Кабмина сообщила корреспондентка Еспресо.TV Валерия Пашко.

"Ситуацию с коронавирусом в Кабмине характеризуют как стабильную. Сейчас продолжают проверять температуру во всех пунктах пропуска Украины, в частности в аэропортах, на железнодорожных станциях, на пересечении автомобильных дорог между государствами. За последние сутки проверили 75 тыс. человек, однако ни одного случая коронавируса не зафиксировано ", - сказала корреспондент.

В Кабмине также отметили, что результаты анализов двух госпитализированных в Черновицкой области должны появиться до конца четверга, 27 февраля.

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