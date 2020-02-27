Королевская хочет стать лидером фейкового "диалога с Донбассом", - Климкин

27 февраля, 2020, 21:08

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская будет использовать в своих целях протест активистов во время ее визита на выездное заседание парламентского комитета по вопросам соцполитики во Львовской облгосадминистрации

Об этом Климкин заявил в эфире программы "Говорит Большой Львов", которую транслировал Еспресо.TV.

"Я считаю, что она сейчас возьмет это видео и будет это использовать для того, чтобы стать лидером этого фейкового "диалога" платформы с Донбассом", - сказал Климкин.

Экс-министр иностранных дел также заявил, что Королевская имеет политические и бизнес-интересы на Донбассе.

"У нее там есть политические интересы, у нее там есть бизнес-интересы и она использует это в своих целях. И это реальная режиссура", - сказал Климкин.