Королевская хочет стать лидером фейкового "диалога с Донбассом", - Климкин
27 февраля, 2020, 21:08
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская будет использовать в своих целях протест активистов во время ее визита на выездное заседание парламентского комитета по вопросам соцполитики во Львовской облгосадминистрации
Об этом Климкин заявил в эфире программы "Говорит Большой Львов", которую транслировал Еспресо.TV.
"Я считаю, что она сейчас возьмет это видео и будет это использовать для того, чтобы стать лидером этого фейкового "диалога" платформы с Донбассом", - сказал Климкин.
Экс-министр иностранных дел также заявил, что Королевская имеет политические и бизнес-интересы на Донбассе.
"У нее там есть политические интересы, у нее там есть бизнес-интересы и она использует это в своих целях. И это реальная режиссура", - сказал Климкин.
- Напомним, 27 февраля активисты выгнали Наталью Королевскую из Львовской ОГА , где проходило выездное заседание комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
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