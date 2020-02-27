"Чемодан, вокзал, Россия": активисты выгнали депутата "ОПЗЖ" Королевскую из помещения Львовской ОГА
27 февраля, 2020, 13:13
27 февраля активисты выгнали Наталью Королевскую из Львовской ОГА, где проходило выездное заседание комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов
Об этом сообщает издание "Дело".
Утром 27 февраля ряд активистов встретили депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталью Королевскую в стенах Львовской ОГА криками и протестами.
Активисты требовали от Королевской признать Россию агрессором, однако та отказалась им отвечать. Через 10 минут споров Королевскую вывели из зала заседаний.
Активисты сопровождали ее возгласами "Чемодан, вокзал, Россия" и "Вон из Львова!"
Сейчас заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов приостановлено.
Видео - Игорь Стефанюк:
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