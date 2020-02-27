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Espreso.tvОбществоКоличество украинцев с положительным отношением к Зеленскому уменьшилось до 47%, с отрицательным - выросло до 24%, - КМИС

Количество украинцев с положительным отношением к Зеленскому уменьшилось до 47%, с отрицательным - выросло до 24%, - КМИС


фото: reuters
По результатам опроса Киевского международного института социологии, в Украине за несколько месяцев с 25 до 40 процентов выросла доля тех, кто не одобряет действия президента Владимира Зеленского

Об этом говорится в новом опросе, который провели 21-25 февраля.

К Владимиру Зеленскому положительно относятся в феврале 47% опрошенных, отрицательно - 24%.

Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилось на 13% (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10% (было 14%).

К Алексею Гончаруку положительно относятся в феврале 8% опрошенных, отрицательно - 33%. Доля тех, кто относится к Гончаруку положительно, уменьшилась на 4% (было 12%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросло на 11% (было 22%).

К Дмитрию Разумкову положительно относятся 21% опрошенных, отрицательно - 16%. Доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 5% (было 11%).

К Святославу Вакарчуку положительно относятся 16% опрошенных, отрицательно - 36%. Доля тех, кто относится к Вакарчуку положительно, уменьшилась на 6% (было 22%).

К Петру Порошенко в феврале положительно относятся 14% опрошенных, отрицательно - 61%; к Юрию Бойко положительно относятся 23% респондентов, отрицательно - 31%; к Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно - 45%; к Вадиму Рабиновичу положительно относятся 14%, отрицательно - 41%.

Опрос проводился с 21 по 25 февраля 2020 года. С помощью телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Для исследования были опрошены 1500 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

 
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