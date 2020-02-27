Голкипер забил спасительный гол на последних секундах матча Лиги чемпионов
27 февраля, 2020, 13:13
В матче североамериканской Лиги чемпионов гол аргентинского вратаря Науэль Гусмана вывел мексиканский "Тигрес" в четвертьфинал
Об этом сообщает Goal в twitter.
В матче против сальвадорского "Альянса" Науэль Гусман забил за "Тигрес" решающий гол в компенсированное арбитром время головой после подачи штрафного. Вратарь сделал счет 4: 2 и вывел мексиканцев в четвертьфинал. До этого за счет гола на выезде в следующий раунд проходили сальвадорцы, которые дома выиграли первый матч 2: 1.
Tigres were moments away from a stunning exit in the Concacaf Champions League ...- Goal (@goal) February 27, 2020
Then goalkeeper Nahuel Guzman did this
pic.twitter.com/OJAxlWrb7p
- Напомним, 16 февраля бывший вратарь "Динамо" Максим Коваль пропустил от голкипера соперника в матче чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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