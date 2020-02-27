Голкипер забил спасительный гол на последних секундах матча Лиги чемпионов

27 февраля, 2020, 13:13

В матче североамериканской Лиги чемпионов гол аргентинского вратаря Науэль Гусмана вывел мексиканский "Тигрес" в четвертьфинал

Об этом сообщает Goal в twitter.

В матче против сальвадорского "Альянса" Науэль Гусман забил за "Тигрес" решающий гол в компенсированное арбитром время головой после подачи штрафного. Вратарь сделал счет 4: 2 и вывел мексиканцев в четвертьфинал. До этого за счет гола на выезде в следующий раунд проходили сальвадорцы, которые дома выиграли первый матч 2: 1.

Tigres were moments away from a stunning exit in the Concacaf Champions League ...



Then goalkeeper Nahuel Guzman did this



pic.twitter.com/OJAxlWrb7p - Goal (@goal) February 27, 2020