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Espreso.tvСпортГолкипер забил спасительный гол на последних секундах матча Лиги чемпионов

Голкипер забил спасительный гол на последних секундах матча Лиги чемпионов


фото: Getty Images
В матче североамериканской Лиги чемпионов гол аргентинского вратаря Науэль Гусмана вывел мексиканский "Тигрес" в четвертьфинал

Об этом сообщает Goal в twitter.

В матче против сальвадорского "Альянса" Науэль Гусман забил за "Тигрес" решающий гол в компенсированное арбитром время головой после подачи штрафного. Вратарь сделал счет 4: 2 и вывел мексиканцев в четвертьфинал. До этого за счет гола на выезде в следующий раунд проходили сальвадорцы, которые дома выиграли первый матч 2: 1.

 

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