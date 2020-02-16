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Espreso.tvСпортПропустил от голкипера: экс-вратарь "Динамо" опозорился на последней минуте матча

Пропустил от голкипера: экс-вратарь "Динамо" опозорился на последней минуте матча


фото: Instagram
Бывший вратарь "Динамо" Максим Коваль пропустил от голкипера соперника в матче чемпионата Саудовской Аравии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Максим Коваль, который играет за "Аль-Фатех" пропустил гол от вратаря "Аль-Файсали" Мустафы Малайеки. Голкипер соперников пошел к воротам украинца на угловой на 94-й минуте матча при счете 2:1 в пользу "Аль-Фатеха" и сравнял счет.

В нынешнем сезоне Коваль сыграл за свою команду 18 матчей и пропустил 34 гола.

27-летний Максим Коваль подписал контракт с "Динамо" в 2010 году, за клуб из Саудовской Аравии он выступает на правах аренды.

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