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Espreso.tvОбществоФильм "Черкассы" выходит во всеукраинский прокат

Фильм "Черкассы" выходит во всеукраинский прокат

Фильм "Черкассы" о сопротивлении украинского корабля в Крыму вышел на экраны

Об этом сообщает Еспресо.TV.

27 февраля во всеукраинский прокат выходит фильм "Черкассы", созданный на основе реальных событий. Выход фильма посвящен шестой годовщине аннексии Крыма.

Нагадаэмо, что в феврале 2014 г. начиналась оккупация Крымского полуострова. Минный тральщик "Черкассы" вместе с другими украинскими кораблями заблокирован в озере Донузлав - путь к морю перекрыт затопленными судами российского флота. Это ловушка. Наши корабли начинают сдаваться россиянам. Кажется, другого выхода просто не.

Фильм основан на реальных событиях. История последнего украинского корабля в Крыму, который сопротивлялся и продолжал отважную борьбу.

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