Фильм "Черкассы" выходит во всеукраинский прокат
Об этом сообщает Еспресо.TV.
27 февраля во всеукраинский прокат выходит фильм "Черкассы", созданный на основе реальных событий. Выход фильма посвящен шестой годовщине аннексии Крыма.
Нагадаэмо, что в феврале 2014 г. начиналась оккупация Крымского полуострова. Минный тральщик "Черкассы" вместе с другими украинскими кораблями заблокирован в озере Донузлав - путь к морю перекрыт затопленными судами российского флота. Это ловушка. Наши корабли начинают сдаваться россиянам. Кажется, другого выхода просто не.
Фильм основан на реальных событиях. История последнего украинского корабля в Крыму, который сопротивлялся и продолжал отважную борьбу.
Читайте также: Несокрушимые "Черкассы": как украинский корабль почти месяц сопротивлялся оккупантам .
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-