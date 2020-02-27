Фильм "Черкассы" выходит во всеукраинский прокат

Об этом сообщает Еспресо.TV.

27 февраля во всеукраинский прокат выходит фильм "Черкассы", созданный на основе реальных событий. Выход фильма посвящен шестой годовщине аннексии Крыма.

Нагадаэмо, что в феврале 2014 г. начиналась оккупация Крымского полуострова. Минный тральщик "Черкассы" вместе с другими украинскими кораблями заблокирован в озере Донузлав - путь к морю перекрыт затопленными судами российского флота. Это ловушка. Наши корабли начинают сдаваться россиянам. Кажется, другого выхода просто не.

Фильм основан на реальных событиях. История последнего украинского корабля в Крыму, который сопротивлялся и продолжал отважную борьбу.

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