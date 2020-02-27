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Espreso.tvОбществоЕвросоюз может ввести новые санкции против России за кибератаки, - Bloomberg

Евросоюз может ввести новые санкции против России за кибератаки, - Bloomberg


фото: reuters
Европейский Союз может ввести новые санкции против России и Китая за кибернетические атаки и хакерство

Об этом со ссылкой на неназванных европейских дипломатов пишет Bloomberg.

"Европейский Союз может ввести санкции за кибернетические атаки против российских и китайских учреждений и против нескольких человек, учитывая растущую тревогу вокруг состояния сетевой безопасности Сообщества. Пять дипломатов, ознакомленные с делом, сообщили, что переговоры вокруг предложенных мероприятий начнутся уже в течение текущей недели, хотя отказались называть названия учреждений или фамилии лиц", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, если такие санкции будут приняты, это станет первым случаем, когда ЕС применяет так называемый "кибернетический режим санкций" - пакет ограничений, включающий запрет на путешествия и замораживания активов за умышленные кибернетические нападения. Также Bloomberg предполагает, что такие меры могут стать ответом на беспокойство США, в частности, по поводу мягкой позиции Евросоюза в отношении Китая и сопротивления европейцев рекомендациям Вашингтона запретить применение технологий китайской компании Huawei в развитии телекоммуникационных сетей следующего поколения (5G).

По сообщениям европейских СМИ, китайский технологический гигант Huawei объявил о заключении уже 91 контракта на строительство скоростных телекоммуникационных сетей 5G по всему миру, среди них 47 заключены с европейскими операторами. Среди европейских партнеров китайской компании ведущие национальные телекоммуникационные компании стран ЕС, включая испанскую Telefonica, швейцарскую Sunrise и нидерландский KPN.

В то же время Соединенные Штаты предупреждают ЕС об опасности такого рода соглашений с учетом вероятного использования этих технологий для электронного шпионажа.

Напомним, ранее США ввели санкции против 13 юридических и физических лиц из РФ, Китая, Ирака и Турции в связи с нарушением закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

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