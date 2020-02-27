Экс-глава Укрэнерго Ковальчук предупредил о критической ситуации на рынке электроэнергии

27 февраля, 2020, 10:27

Из-за стремительного роста возобновляемой энергетики на рынке электроэнергии сложилась критическая ситуация

Об этом заявил бывший и.о. главы Укрэнерго Всеволод Ковальчук, передает Liga.net .

"В этом году сложившуюся ситуацию исправить невозможно. Сейчас мы говорим о спасении ситуации до конца 2021-2022 года", - отметил он.

Ковальчук добавил, что Укрэнерго начало предупреждать о будущих проблемах с балансировкой еще в 2017 году, а в 2018-м просило ввести нормы, которые позволили бы ограничивать выдачу разрешений на строительство "зеленой" генерации.

"Каждый месяц задержки с принятием решения о разрешении на строительство по старому тарифу, задержки со стартом "зеленых" аукционов, введением ответственности за небалансы или стимулированием систем накопления электроэнергии, будет усиливать проблемы энергетической системы", - заявил Ковальчук.

Он считает, что сейчас "зеленый" тариф слишком высокий, но снижать его нужно только путем переговоров.

"С другой стороны, нужно понимать, что проблема не только в высоких тарифах. Начатые проекты будут достраиваться, и на конец этого года-начало следующего, мы будем иметь рекордный дефицит балансирующих мощностей для управления энергосистемой", - добавил экс-глава Укрэнерго.