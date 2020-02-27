Экс-глава Укрэнерго Ковальчук предупредил о критической ситуации на рынке электроэнергии
Об этом заявил бывший и.о. главы Укрэнерго Всеволод Ковальчук, передает Liga.net .
"В этом году сложившуюся ситуацию исправить невозможно. Сейчас мы говорим о спасении ситуации до конца 2021-2022 года", - отметил он.
Ковальчук добавил, что Укрэнерго начало предупреждать о будущих проблемах с балансировкой еще в 2017 году, а в 2018-м просило ввести нормы, которые позволили бы ограничивать выдачу разрешений на строительство "зеленой" генерации.
"Каждый месяц задержки с принятием решения о разрешении на строительство по старому тарифу, задержки со стартом "зеленых" аукционов, введением ответственности за небалансы или стимулированием систем накопления электроэнергии, будет усиливать проблемы энергетической системы", - заявил Ковальчук.
Он считает, что сейчас "зеленый" тариф слишком высокий, но снижать его нужно только путем переговоров.
"С другой стороны, нужно понимать, что проблема не только в высоких тарифах. Начатые проекты будут достраиваться, и на конец этого года-начало следующего, мы будем иметь рекордный дефицит балансирующих мощностей для управления энергосистемой", - добавил экс-глава Укрэнерго.
- Напомним, 26 февраля Ковальчук сообщил о том, что уходит с поста и.о. главы компании . Он отметил, что не разделяет "текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики". Ковальчук также обвинил Минеконоенерго в блокировании работы Укрэнерго.
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