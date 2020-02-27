 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкс-глава Укрэнерго Ковальчук предупредил о критической ситуации на рынке электроэнергии

Экс-глава Укрэнерго Ковальчук предупредил о критической ситуации на рынке электроэнергии

Из-за стремительного роста возобновляемой энергетики на рынке электроэнергии сложилась критическая ситуация

Об этом заявил бывший и.о. главы Укрэнерго Всеволод Ковальчук, передает Liga.net .

"В этом году сложившуюся ситуацию исправить невозможно. Сейчас мы говорим о спасении ситуации до конца 2021-2022 года", - отметил он.

Ковальчук добавил, что Укрэнерго начало предупреждать о будущих проблемах с балансировкой еще в 2017 году, а в 2018-м просило ввести нормы, которые позволили бы ограничивать выдачу разрешений на строительство "зеленой" генерации.

"Каждый месяц задержки с принятием решения о разрешении на строительство по старому тарифу, задержки со стартом "зеленых" аукционов, введением ответственности за небалансы или стимулированием систем накопления электроэнергии, будет усиливать проблемы энергетической системы", - заявил Ковальчук.

Он считает, что сейчас "зеленый" тариф слишком высокий, но снижать его нужно только путем переговоров.

"С другой стороны, нужно понимать, что проблема не только в высоких тарифах. Начатые проекты будут достраиваться, и на конец этого года-начало следующего, мы будем иметь рекордный дефицит балансирующих мощностей для управления энергосистемой", - добавил экс-глава Укрэнерго.

  • Напомним, 26 февраля Ковальчук сообщил о том, что уходит с поста и.о. главы компании . Он отметил, что не разделяет "текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики". Ковальчук также обвинил Минеконоенерго в блокировании работы Укрэнерго.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать