С должности идет исполняющий обязанности главы Укрэнерго Ковальчук
26 февраля, 2020, 09:22
Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке
Об этом Ковальчук сообщил в Facebook .
По его словам, он уже сегодня он составит обязанности главы "Укрэнерго". Он добавил, что шел к этому решению несколько месяцев.
"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления" Укрэнерго ". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал он.
Пока неизвестно, кто будет исполнять обязанности главы "Укрэнерго".
- Напомним, ранее Ковальчук рассказывал, что с момента запуска рынка электроэнергии подвергается шантажу со стороны неустановленных лиц . Он отмечал, что находится в активной фазе шантажа с июня 2019 года. Ковальчук добавил, что подал заявление в правоохранительные органы.
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С 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии .
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