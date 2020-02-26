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Espreso.tvОбществоС должности идет исполняющий обязанности главы Укрэнерго Ковальчук

С должности идет исполняющий обязанности главы Укрэнерго Ковальчук

Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке

Об этом Ковальчук сообщил в Facebook .

По его словам, он уже сегодня он составит обязанности главы "Укрэнерго". Он добавил, что шел к этому решению несколько месяцев.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления" Укрэнерго ". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал он.

Пока неизвестно, кто будет исполнять обязанности главы "Укрэнерго".

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