Член совета НБУ о судьбе ПриватБанка: Максимум, что могут получить экс-владельцы, - это денежная компенсация

27 февраля, 2020, 14:42

Член совета НБУ Василий Фурман рассказал, кому будет продан ПриватБанк в будущем

Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV

"Если мы говорим о том законопроекте, который рассматривается в Верховной Раде. Согласно этому законопроекту, максимум, что могут получить бывшие владельцы, - это денежную компенсацию. Во всем мире, когда идет национализация тех или иных банков или когда выводятся банки с рынка, не было такого случая, чтобы банки возвращались прежним владельцам. Впоследствии, в других странах национализированные банки могут продаваться инвесторам на открытых рынках. Согласно стратегии развития государственных банков, ПриватБанк в будущем будет продан стратегическим инвесторам", - сказал Фурман.

Председатель правления государственного ПриватБанка Петр Крумханзл рассказал о большой угрозе того, что бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вернут банк в свою собственность или добьются от государства "щедрой компенсации".