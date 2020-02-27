Член совета НБУ о судьбе ПриватБанка: Максимум, что могут получить экс-владельцы, - это денежная компенсация
"Если мы говорим о том законопроекте, который рассматривается в Верховной Раде. Согласно этому законопроекту, максимум, что могут получить бывшие владельцы, - это денежную компенсацию. Во всем мире, когда идет национализация тех или иных банков или когда выводятся банки с рынка, не было такого случая, чтобы банки возвращались прежним владельцам. Впоследствии, в других странах национализированные банки могут продаваться инвесторам на открытых рынках. Согласно стратегии развития государственных банков, ПриватБанк в будущем будет продан стратегическим инвесторам", - сказал Фурман.
Председатель правления государственного ПриватБанка Петр Крумханзл рассказал о большой угрозе того, что бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вернут банк в свою собственность или добьются от государства "щедрой компенсации".
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