Внедрение электронного билета в Киеве стоило 504 млн грн, - КГГА

26 февраля, 2020, 21:10

1 апреля Киев переходит на е-билет для оплаты проезда во всех видах общественного транспорта

Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, передает пресс служба КГГА.

"Внедрение электронной билета стоило столице около 504 миллионов гривен. Поставщиков техники и услуг выбрали в рамках тендера через систему публичных электронных закупок Prozorro. Расходы на 1 единицу транспортного средства в Киеве составляют 206 тысяч гривен", - сказал он.

За один год городские власти технологически адаптировала к системе электронного билета 100% сети коммунального транспорта: 1326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов в метро. Создано более 4 тысяч мест продажи е-билета.