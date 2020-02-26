Внедрение электронного билета в Киеве стоило 504 млн грн, - КГГА
26 февраля, 2020, 21:10
1 апреля Киев переходит на е-билет для оплаты проезда во всех видах общественного транспорта
Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, передает пресс служба КГГА.
"Внедрение электронной билета стоило столице около 504 миллионов гривен. Поставщиков техники и услуг выбрали в рамках тендера через систему публичных электронных закупок Prozorro. Расходы на 1 единицу транспортного средства в Киеве составляют 206 тысяч гривен", - сказал он.
За один год городские власти технологически адаптировала к системе электронного билета 100% сети коммунального транспорта: 1326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов в метро. Создано более 4 тысяч мест продажи е-билета.
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