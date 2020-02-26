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Espreso.tvМирВ Саудовской Аравии женщинам разрешили играть в футбол

В Саудовской Аравии женщинам разрешили играть в футбол


фото: insidesport.co
В Саудовской Аравии объявили о создании первой в истории страны женской футбольной лиги

Об этом сообщает BBC.

Создание женской лиги является очередной реформой наследного принца Мухаммеда бен Салмана в Саудовской Аравии. Официальные лица страны говорят, что такое решение принято для увеличения интереса и участия женщин в спорте.

"Запуск лиги усиливает интерес женщин к участию в спорте и сможет обеспечить более широкое признание спортивных достижений женщин", - говорится в заявлении Федерации футбола Саудовской Аравии.

В 2018 году саудовские женщины впервые были допущены к посещению футбольных матчей и получили разрешение управлять автомобилями. В 2019 году королевским указом саудовским женщинам было разрешено выезжать за границу без разрешения мужчины-опекуна.

  • Напомним, власти Саудовской Аравии сняла запрет на самостоятельное посещение женщинами футбольных матчей в январе 2018 года.
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