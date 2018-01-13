В Саудовской Аравии женщинам разрешили ходить на футбол без мужчин

13 января, 2018, 15:54

Власти Саудовской Аравии сняли запрет на самостоятельное посещение женщинами футбольных матчей

Накануне первый такой матч прошел в городе Джидда, где перед этим открылся женский автосалон, сообщает DW.

В пятницу, 12 января 2018, болельщицы были допущены на матч с участием профессиональных команд "Аль-Ахли" и "Аль-Батен" в Джидде. Перед игрой в сувенирных киосках команд продавали женские платки с символикой клубов.

На прошлой неделе правительство королевства объявило, что женщины смогут посмотреть три футбольных матча в специально отведенных секторах стадионов. Причем им разрешается прийти на футбольную арену как в сопровождении семьи, так и в одиночку.

Ранее в Саудовской Аравии женщинам было запрещено посещать стадионы. Первое исключение было сделано в сентябре 2017 года, когда в день национального праздника женщинам разрешили прийти на стадион вместе с семьями.

دخول العائلات الى الملاعب ⚽️ pic.twitter.com/mbrIw5TMa4 — موقع قول السعودي (@GoalSA) 12 января 2018 г.