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В Саудовской Аравии женщинам разрешили ходить на футбол без мужчин


фото: Reuters
Власти Саудовской Аравии сняли запрет на самостоятельное посещение женщинами футбольных матчей

Накануне первый такой матч прошел в городе Джидда, где перед этим открылся женский автосалон, сообщает DW.

В пятницу, 12 января 2018, болельщицы были допущены на матч с участием профессиональных команд "Аль-Ахли" и "Аль-Батен" в Джидде. Перед игрой в сувенирных киосках команд продавали женские платки с символикой клубов.

На прошлой неделе правительство королевства объявило, что женщины смогут посмотреть три футбольных матча в специально отведенных секторах стадионов. Причем им разрешается прийти на футбольную арену как в сопровождении семьи, так и в одиночку.

Ранее в Саудовской Аравии женщинам было запрещено посещать стадионы. Первое исключение было сделано в сентябре 2017 года, когда в день национального праздника женщинам разрешили прийти на стадион вместе с семьями.

 

دخول العائلات الى الملاعب ⚽️ pic.twitter.com/mbrIw5TMa4

— موقع قول السعودي (@GoalSA) 12 января 2018 г.

  • Напомним, принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд занимается модернизацией саудитского общества, в частности, расширением прав женщин.
  • В декабре в этой стране после 35-летнего запрета возобновили свою работу кинотеатры.
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