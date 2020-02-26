В еврокубках хотят отменить важное футбольное правило

26 февраля, 2020, 11:11

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил отменить в еврокубках правило выездного гола

Об этом сообщает Mirror .

По мнению известного французского тренера, правило выездного гола, которое дает преимущество команде, которая забила в гостях, давит на хозяев поля.

"Дома команды играют с мыслью, что каждый пропущенный гол - это наполовину вылет. Иногда мне кажется, что гол, пропущенный от гостевой команды - это огромная помеха, когда проводишь первый матч дома. Ведь это заставляет атаковать и одновременно делать так, чтобы обезопасить свои ворота и не пропустить много голов ", - сказал Венгер.

Бывший тренер лондонского "Арсенала" убежден, что это правило устарело и пришло время его отменить.

"Я уже давно предлагал отменить это правило. Теперь оно уже ничем не обоснованно. Правило было введено, когда телевидение еще не так было развито, поля были плохими. Думаю, будет правильным решить этим, за исключением матчей, когда назначается дополнительное время" , - сказал Венгер.