В еврокубках хотят отменить важное футбольное правило
Об этом сообщает Mirror .
По мнению известного французского тренера, правило выездного гола, которое дает преимущество команде, которая забила в гостях, давит на хозяев поля.
"Дома команды играют с мыслью, что каждый пропущенный гол - это наполовину вылет. Иногда мне кажется, что гол, пропущенный от гостевой команды - это огромная помеха, когда проводишь первый матч дома. Ведь это заставляет атаковать и одновременно делать так, чтобы обезопасить свои ворота и не пропустить много голов ", - сказал Венгер.
Бывший тренер лондонского "Арсенала" убежден, что это правило устарело и пришло время его отменить.
"Я уже давно предлагал отменить это правило. Теперь оно уже ничем не обоснованно. Правило было введено, когда телевидение еще не так было развито, поля были плохими. Думаю, будет правильным решить этим, за исключением матчей, когда назначается дополнительное время" , - сказал Венгер.
- 19 февраля стало известно, что новые правила определения положения "вне игры" в футболе могут ввести уже во время финальной части чемпионата Европы-2020.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-