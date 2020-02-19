На Евро-2020 могут ввести революционные правила фиксации офсайда, - Times

19 февраля, 2020, 12:45

Новые правила определения положения "вне игры" в футболе могут ввести уже во время финальной части чемпионата Европы-2020

Об этом сообщает Times.

Планируется, что положение "вне игры" будут фиксировать, только если атакующий игрок будет находиться всем телом ближе к воротам соперника, чем футболист обороняющийся. Новый вариант определения офсайда предлагает рассмотреть бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, который в ноябре 2019 года занял должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

По информации Times, ФИФА 29 февраля представит свои предложения по изменению правил в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) - организации, отвечающей за правила в футболе. Если IFAB примет изменения без испытательного срока, они заработают уже 1 июня.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля.