На Евро-2020 могут ввести революционные правила фиксации офсайда, - Times
Об этом сообщает Times.
Планируется, что положение "вне игры" будут фиксировать, только если атакующий игрок будет находиться всем телом ближе к воротам соперника, чем футболист обороняющийся. Новый вариант определения офсайда предлагает рассмотреть бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, который в ноябре 2019 года занял должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.
По информации Times, ФИФА 29 февраля представит свои предложения по изменению правил в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) - организации, отвечающей за правила в футболе. Если IFAB примет изменения без испытательного срока, они заработают уже 1 июня.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля.
- Напомним, 4 февраля новым ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины стал итальянец Андреа Аззалин, который работал тренером по физподготовке в английском "Лестери".
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