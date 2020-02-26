"Они вывели меня в коридор и сломали ногу": Чорновол рассказала об инциденте со спецназовцами в ГБР

26 февраля, 2020, 15:23

Народный депутат Украины VIII созыва Татьяна Чорновол рассказала, как ей ломали ногу в ГБР

Об этом она рассказала в видеотрансляции страницы Еспресо.TV в Facebook.

"Это был спецназ ГБР. Среди этих людей был руководитель спецназа. На видео видно его лицо. Они меня вывели в коридор и специально сломали ногу. Очевидно, что такой приказ был дан заблаговременно. Потому что из-за моего присутствия брифинг очень долго не начинался и они действовали очень быстро. Их было пятеро. Все произошло за минуту. Через минуту они вывели меня в коридор и сломали ногу. Один из них кричит "Закрывай дверь!", другой в то же время мне приемом выкручивает ногу", - сказала Чорновол.

Она отметила, что ее не пускали в орган государственной власти, хотя, как депутат VIII созыва она имела право зайти.