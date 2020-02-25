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Espreso.tvОбществоГБР объявило подозрение Черновол

ГБР объявило подозрение Черновол


фото: 5.ua
Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.

 

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