ГБР объявило подозрение Черновол

25 февраля, 2020, 12:12

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.