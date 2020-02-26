Принц Саудовской Аравии хочет купить "Манчестер Юнайтед"
26 февраля, 2020, 22:39
В покупке "Манчестер Юнайтед" заинтересован наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Об этом сообщает Shields Gazette.
Инвесторы из Саудовской Аравии интересовались другим английским клубом, "Ньюкаслом", однако потеряли интерес к покупке "сорок", после того как информация попала в СМИ ..
Теперь же наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд хочет попробовать приобрести "Манчестер Юнайтед", президент которого оценил топ-клуб в 2,6 млрд евро.
В турнирной таблице АПЛ МЮ идет на пятой строчке, имеет в активе 41 очко и отстает от зоны Лиги чемпионов на 3 балла.
- 20 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский "Брюгге" сыграл вничью с английским "Манчестер Юнайтед" 1:1.
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