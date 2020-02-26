Принц Саудовской Аравии хочет купить "Манчестер Юнайтед"

26 февраля, 2020, 22:39

В покупке "Манчестер Юнайтед" заинтересован наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Об этом сообщает Shields Gazette.

Инвесторы из Саудовской Аравии интересовались другим английским клубом, "Ньюкаслом", однако потеряли интерес к покупке "сорок", после того как информация попала в СМИ ..

Теперь же наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд хочет попробовать приобрести "Манчестер Юнайтед", президент которого оценил топ-клуб в 2,6 млрд евро.

В турнирной таблице АПЛ МЮ идет на пятой строчке, имеет в активе 41 очко и отстает от зоны Лиги чемпионов на 3 балла.