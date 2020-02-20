Лига Европы: МЮ сенсационно сыграл вничью в Бельгии
20 февраля, 2020, 22:11
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский "Брюгге" сыграл вничью с английским "Манчестер Юнайтед" 1:1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче был открыт хозяевами, экс-игрок "Зари" Деннис Бонавентуре поразил ворота голкипера МЮ Ромеро на 15-й минуте.
Английские гости сравняли счет в конце первого тайма, Антони Марсьяль уверенно пробил по воротам экс-голкипера "Ливерпуля" Миньоле.
Лига Европы
1/16 финала, 1-й матч
20 февраля
"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1:1
Голы: Бонавентуре, 15 - Марсьяль, 36
- 20 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1.
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