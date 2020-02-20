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Espreso.tvСпортЛига Европы: МЮ сенсационно сыграл вничью в Бельгии

Лига Европы: МЮ сенсационно сыграл вничью в Бельгии


фото: Getty Images
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский "Брюгге" сыграл вничью с английским "Манчестер Юнайтед" 1:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче был открыт хозяевами, экс-игрок "Зари" Деннис Бонавентуре поразил ворота голкипера МЮ Ромеро на 15-й минуте.

Английские гости сравняли счет в конце первого тайма, Антони Марсьяль уверенно пробил по воротам экс-голкипера "Ливерпуля" Миньоле.

Лига Европы

1/16 финала, 1-й матч

20 февраля

"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1:1

Голы: Бонавентуре, 15 - Марсьяль, 36

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