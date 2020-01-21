Фонд государственного имущества готовится к приватизации Центрэнерго
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
"Инвестиционные советники уже работают с 5 объектами большой приватизации, и Фонд государственного имущества Украины начал процедуры отбора советников по приватизации для Центрэнерго. В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации.
С целью детального анализа состояния дел в компании по результатам 2019 г. Фонд госимущества также привлекает аудиторскую компанию с безупречной репутацией ", - заявил председатель Фонда Дмитрий Сенниченко.
В Фонде отметили, что провели ротацию членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" и объявили новый конкурс на руководителя этой госкомпании.
Отметим, инвестиционные советники - это физические или юридические лица, которые готовят крупные государственные предприятия к продаже частным инвесторам.
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