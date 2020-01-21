Фонд государственного имущества готовится к приватизации Центрэнерго

21 января, 2020, 13:30

Фонд государственного имущества начал процедуру отбора советников по приватизации для "Центрэнерго"

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Инвестиционные советники уже работают с 5 объектами большой приватизации, и Фонд государственного имущества Украины начал процедуры отбора советников по приватизации для Центрэнерго. В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации.

С целью детального анализа состояния дел в компании по результатам 2019 г. Фонд госимущества также привлекает аудиторскую компанию с безупречной репутацией ", - заявил председатель Фонда Дмитрий Сенниченко.

В Фонде отметили, что провели ротацию членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" и объявили новый конкурс на руководителя этой госкомпании.

Отметим, инвестиционные советники - это физические или юридические лица, которые готовят крупные государственные предприятия к продаже частным инвесторам.