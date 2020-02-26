Правительство назначило Ляшко главным санитарным врачом

26 февраля, 2020, 14:32

Кабмин назначил заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом

Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV.

"Мы сегодня для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины этого заболевания, назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны", - сказал Гончарук.

Он также отметил, что главная задача правительства - не допустить проникновения на территорию Украины этого заболевания. Ляшко будет координировать действия органов государственной власти и всех служб для выполнения этой задачи.

Гончарук напомнил, что в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавируса.