Правительство назначило Ляшко главным санитарным врачом
Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV.
"Мы сегодня для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины этого заболевания, назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны", - сказал Гончарук.
Он также отметил, что главная задача правительства - не допустить проникновения на территорию Украины этого заболевания. Ляшко будет координировать действия органов государственной власти и всех служб для выполнения этой задачи.
Гончарук напомнил, что в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавируса.
-
Напомним, в Минздраве рассказали о подготовке к противодействию коронавирусу .
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-