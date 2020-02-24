 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество12 тыс. коек, 2 тыс. врачей: в Минздраве рассказали о подготовке к противодействию коронавируса

12 тыс. коек, 2 тыс. врачей: в Минздраве рассказали о подготовке к противодействию коронавируса


фото: medikom.ua
Для противодействия коронавирусу в Украине есть 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, инфекционные боксы, около 2 тыс. врачей-инфекционистов и около 5 тыс. среднего медицинского персонала

Об этом на брифинге по коронавирусу заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.

"Система здравоохранения готова принять случаи больных с коронавирусной инфекцией и предоставить качественную медицинскую помощь. Мы имеем около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, около 2 тыс. врачей-инфекционистов, около 5 тыс. среднего медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах. У на также есть инфекционные боксы. С пониманием того, что инфекционные боксы используются только на начальных стадиях развития вспышки или эпидемии. в дальнейшем использование и содержание больных в инфекционных боксах нецелесообразно, для этого перепрофилируются другие отделения учреждений здравоохранения и оказывается медицинская помощь в обычном режиме", - сказал Ляшко.

Чиновник отметил, что, по данным анализа, тяжелыми оказываются 20% случаев заболевания и 3% нуждаются в реанимационных мероприятиях.

"Сегодня в Украине есть способность оказывать такую медицинскую помощь в отделениях интенсивной терапии и реанимационных отделениях. Поэтому готовность в Украине, но наша первоочередная задача - попытаться принять максимум мер для того, чтобы не допустить завоза случая инфекции на территорию Украины", - заявил Виктор Ляшко.

  • Напомним, граждан Украины, которые находились в китайском Ухане, эвакуировали и отправили на карантин в поселок Новые Санжары на Полтавщине.
  • Ни у одного из эвакуированных и доставленных в Новые Санжары подозрения на ОРВИ нет.
  • По состоянию на 24 февраля от коронавируса во всем мире умерли более 2,5 тыс. человек, зафиксировано более 78 тыс. случаев заражения.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать