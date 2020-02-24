12 тыс. коек, 2 тыс. врачей: в Минздраве рассказали о подготовке к противодействию коронавируса

24 февраля, 2020, 17:44

Для противодействия коронавирусу в Украине есть 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, инфекционные боксы, около 2 тыс. врачей-инфекционистов и около 5 тыс. среднего медицинского персонала

Об этом на брифинге по коронавирусу заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.

"Система здравоохранения готова принять случаи больных с коронавирусной инфекцией и предоставить качественную медицинскую помощь. Мы имеем около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, около 2 тыс. врачей-инфекционистов, около 5 тыс. среднего медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах. У на также есть инфекционные боксы. С пониманием того, что инфекционные боксы используются только на начальных стадиях развития вспышки или эпидемии. в дальнейшем использование и содержание больных в инфекционных боксах нецелесообразно, для этого перепрофилируются другие отделения учреждений здравоохранения и оказывается медицинская помощь в обычном режиме", - сказал Ляшко.

Чиновник отметил, что, по данным анализа, тяжелыми оказываются 20% случаев заболевания и 3% нуждаются в реанимационных мероприятиях.

"Сегодня в Украине есть способность оказывать такую медицинскую помощь в отделениях интенсивной терапии и реанимационных отделениях. Поэтому готовность в Украине, но наша первоочередная задача - попытаться принять максимум мер для того, чтобы не допустить завоза случая инфекции на территорию Украины", - заявил Виктор Ляшко.