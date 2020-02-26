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Espreso.tvОбществоОт коронавируса умер первый француз

От коронавируса умер первый француз

Во Франции зафиксирована первая смерть от коронавируса человека французского происхождения

Об этом заявил председатель Генеральной дирекции здравоохранения Жером Соломон, сообщает телеканал BFM-TV.

"У нас есть три новых пациента, инфицированных коронавирусом. Один из них, 60-летний мужчина, скончался в ночь со вторника на среду в Париже", - заявил Соломон.

Известно, что раньше от коронавируса в стране умер 80-летний китайский турист.

Накануне министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире радиостанции RTL заявил о риске эпидемии коронавируса на территории страны.

"Эпидемия уже у наших ворот", - сказал министр, добавив, что 12 инфицированных коронавирусом граждан Франции выздоравливают.

По словам Верана, эпидемия будет признана только тогда, когда распространение вируса выйдет из-под контроля, а больных будет сложно идентифицировать.

"Сегодня мы находимся на стадии, предшествующей эпидемии", - сказал он.

Ранее он советовал людям, которые посещали Китай, Сингапур, Южную Корею, итальянские Ломбардию и Венецию, носить хирургические маски течение 2 недель после возвращения. Министерство среднего образования также призвал семьи, которые посещали названные страны и регионы в последнее время, не отправлять детей в школу в течение 14 суток.

Веран также опроверг информацию о возможном закрытии границ Франции.

В соответствии с последними данными, по всему миру было зарегистрировано более 81 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 (из них более 78 тыс. больных - в Китае).

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