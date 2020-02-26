От коронавируса умер первый француз
Об этом заявил председатель Генеральной дирекции здравоохранения Жером Соломон, сообщает телеканал BFM-TV.
"У нас есть три новых пациента, инфицированных коронавирусом. Один из них, 60-летний мужчина, скончался в ночь со вторника на среду в Париже", - заявил Соломон.
Известно, что раньше от коронавируса в стране умер 80-летний китайский турист.
Накануне министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире радиостанции RTL заявил о риске эпидемии коронавируса на территории страны.
"Эпидемия уже у наших ворот", - сказал министр, добавив, что 12 инфицированных коронавирусом граждан Франции выздоравливают.
По словам Верана, эпидемия будет признана только тогда, когда распространение вируса выйдет из-под контроля, а больных будет сложно идентифицировать.
"Сегодня мы находимся на стадии, предшествующей эпидемии", - сказал он.
Ранее он советовал людям, которые посещали Китай, Сингапур, Южную Корею, итальянские Ломбардию и Венецию, носить хирургические маски течение 2 недель после возвращения. Министерство среднего образования также призвал семьи, которые посещали названные страны и регионы в последнее время, не отправлять детей в школу в течение 14 суток.
Веран также опроверг информацию о возможном закрытии границ Франции.
В соответствии с последними данными, по всему миру было зарегистрировано более 81 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 (из них более 78 тыс. больных - в Китае).
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