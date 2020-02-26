От коронавируса умер первый француз

26 февраля, 2020, 14:17

Во Франции зафиксирована первая смерть от коронавируса человека французского происхождения

Об этом заявил председатель Генеральной дирекции здравоохранения Жером Соломон, сообщает телеканал BFM-TV.

"У нас есть три новых пациента, инфицированных коронавирусом. Один из них, 60-летний мужчина, скончался в ночь со вторника на среду в Париже", - заявил Соломон.

Известно, что раньше от коронавируса в стране умер 80-летний китайский турист.

Накануне министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире радиостанции RTL заявил о риске эпидемии коронавируса на территории страны.

"Эпидемия уже у наших ворот", - сказал министр, добавив, что 12 инфицированных коронавирусом граждан Франции выздоравливают.

По словам Верана, эпидемия будет признана только тогда, когда распространение вируса выйдет из-под контроля, а больных будет сложно идентифицировать.

"Сегодня мы находимся на стадии, предшествующей эпидемии", - сказал он.

Ранее он советовал людям, которые посещали Китай, Сингапур, Южную Корею, итальянские Ломбардию и Венецию, носить хирургические маски течение 2 недель после возвращения. Министерство среднего образования также призвал семьи, которые посещали названные страны и регионы в последнее время, не отправлять детей в школу в течение 14 суток.

Веран также опроверг информацию о возможном закрытии границ Франции.

В соответствии с последними данными, по всему миру было зарегистрировано более 81 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 (из них более 78 тыс. больных - в Китае).