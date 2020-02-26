Офис президента: Мужчина, совершивший самоподжог на Банковой, не участвовал в митинге медиков

26 февраля, 2020, 13:54

Человек, который совершил самоподжог под стенами Офиса президента Украины, не участвовал в митинге медработников, заявили в пресс-службе Зеленского

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога. Мужчина жив и имеет ожоги легкой степени. Его доставили "скорой" на место осмотра и оказания помощи", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает личность мужчины. По предварительным данным Офиса президента, он живет на Сумщине и "имел проблемы с местной властью".