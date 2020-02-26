Во Офисом президента мужчина совершил самоподжог

26 февраля, 2020, 13:15

26 февраля неизвестный внезапно поджег себя под Офисом президента Украины, окружающие его люди, в том числе правоохранители, оперативно его потушили

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на онлайн-трансляцию одного из телеканалов.

Только что на Банковой, под Офисом Президента, мужчина поджег себя. Пламя потушили, но он успел получить серьезные ожоги. Сейчас ему оказывают помощь правоохранители. Ожидают врачей.

Журналистам человек сказал, что протестует против земельной реформы, представился Александром Леонидовичем.

По информации издания depo.ua, человек приехал из села Новоивановка, Белопольского района, Сумской области.

"Мужчина серьезно обгорел, остался без куртки и брюк. Медики, которые как раз приводили пикет под ОП оказали ему первую медицинскую помощь. Также они отметили, что быстрая ехала 17 минут. Пострадавшего госпитализировали с ожогами", - передают Вартові.Еспресо

Видео - телеканал "НАШ":