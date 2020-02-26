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Espreso.tvСпортМне нужно отдохнуть: Неймар устроил очередной демарш в ПСЖ

Мне нужно отдохнуть: Неймар устроил очередной демарш в ПСЖ

Бразильский футболист ПСЖ Неймар в середине февраля отказался участвовать в тренировке французского клуба

Об этом сообщает L'Equipe.

Бразилец 12 февраля не принимал участия в матче 1/4 финала Кубка Франции против "Дижона" (6:1). На следующий день он должен был принять участие в тренировке с другими футболистами, которые пропустили игру.

Однако Неймар, который до этого пропустил четыре матча, отказался выйти на занятия и заявил тренеру Тухел., что ему нужно отдохнуть.

Вероятной причиной такого поведения бразильца считают слова Тухеля после игры с "Дижоном" о том, что он не уверен, сможет ли Неймар сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".

Бразилец был недоволен действиями тренера и после матча в Германии заявил, что был готов играть.

"ПСЖ боялся, что я получу травму. Мне же и сделали хуже", - сказал тогда Неймар.

 

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