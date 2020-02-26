Мне нужно отдохнуть: Неймар устроил очередной демарш в ПСЖ
Об этом сообщает L'Equipe.
Бразилец 12 февраля не принимал участия в матче 1/4 финала Кубка Франции против "Дижона" (6:1). На следующий день он должен был принять участие в тренировке с другими футболистами, которые пропустили игру.
Однако Неймар, который до этого пропустил четыре матча, отказался выйти на занятия и заявил тренеру Тухел., что ему нужно отдохнуть.
Вероятной причиной такого поведения бразильца считают слова Тухеля после игры с "Дижоном" о том, что он не уверен, сможет ли Неймар сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".
Бразилец был недоволен действиями тренера и после матча в Германии заявил, что был готов играть.
"ПСЖ боялся, что я получу травму. Мне же и сделали хуже", - сказал тогда Неймар.
- Напомним, 18 февраля "Боруссия" победила ПСЖ в Дортмунде 2:1, а единственный гол за парижан забил Неймар, который вышел на замену.
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