Лига чемпионов: Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч с "Реалом"

26 февраля, 2020, 22:12

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала"

Об этом сообщает официальный twitter клуба.

Зинченко прилетел с командой в Испанию, однако места на поле или скамейке запасных "Манчестер Сити", Пеп Гвардиола для украинца не нашел.

"Манчестер Сити" и "Реал" уже начали встречу, и по состоянию на 12-ю минуту счет 0:0.

В текущем сезоне Зинченко провел 16 матчей и забил 1 гол. В последний раз украинец играл за "Сити" 2 февраля, в матче против "Тоттенхэма", в котором получил красную карточку.

How we line-up at the Bernabeu!



Ederson. Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus



Subs | Bravo, Sterling, Aguero, Silva, Fernandinho, Cancelo, Foden



#ManCity #UCL pic.twitter.com/cIggIoikFw - Manchester City (@ManCity) February 26, 2020