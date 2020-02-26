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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч с "Реалом"

Лига чемпионов: Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч с "Реалом"


фото: Getty Images
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала"

Об этом сообщает официальный twitter клуба.

Зинченко прилетел с командой в Испанию, однако места на поле или скамейке запасных "Манчестер Сити", Пеп Гвардиола для украинца не нашел.

"Манчестер Сити" и "Реал" уже начали встречу, и по состоянию на 12-ю минуту счет 0:0.

В текущем сезоне Зинченко провел 16 матчей и забил 1 гол. В последний раз украинец играл за "Сити" 2 февраля, в матче против "Тоттенхэма", в котором получил красную карточку.

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