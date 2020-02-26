Лига чемпионов: Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч с "Реалом"
26 февраля, 2020, 22:12
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала"
Об этом сообщает официальный twitter клуба.
Зинченко прилетел с командой в Испанию, однако места на поле или скамейке запасных "Манчестер Сити", Пеп Гвардиола для украинца не нашел.
"Манчестер Сити" и "Реал" уже начали встречу, и по состоянию на 12-ю минуту счет 0:0.
В текущем сезоне Зинченко провел 16 матчей и забил 1 гол. В последний раз украинец играл за "Сити" 2 февраля, в матче против "Тоттенхэма", в котором получил красную карточку.
How we line-up at the Bernabeu!- Manchester City (@ManCity) February 26, 2020
Ederson. Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus
Subs | Bravo, Sterling, Aguero, Silva, Fernandinho, Cancelo, Foden
#ManCity #UCL pic.twitter.com/cIggIoikFw
- 19 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" уверенно победил "Вест Хэм" со счетом 2:0.
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