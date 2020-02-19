Украинское дерби: "Ман Сити" Зинченка уверенно победил "Вест Хэм" Ярмоленка в чемпионате Англии
19 февраля, 2020, 23:21
В 26-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" уверенно победил "Вест Хэм" со счетом 2:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Счет в перенесенном матче 26-го тура АПЛ открыл полузащитник "Манчестер Сити" Родри, который точным ударом поразил ворота соперника. Удвоить преимущество "горожанам" удалось уже во втором тайме, на 62-й минуте отличился Кевин Де Брюйне.
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропустил этот матч из-за красной карточки в матче с Тоттенхэмом ", а вингер" Вест Хэма "Андрей Ярмоленко не сыграл из-за травмы.
Чемпионат Англии
26-й тур
19 февраля
"Манчестер Сити" (Манчестер) - "Вест Хэм" (Лондон) 2:0
Голы: Родри, 30, где Брюйне, 62
- Напомним, 14 февраля УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения финансового fair play.
- 16 февраля стало известно, что "Манчестер Сити" за финансовых махинаций могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года.
- 19 февраля стало известно, что "Манчестер Сити" сможет выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне , если добьется ускоренного рассмотрения дела в CAS.
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