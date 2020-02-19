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Espreso.tvСпортУкраинское дерби: "Ман Сити" Зинченка уверенно победил "Вест Хэм" Ярмоленка в чемпионате Англии

Украинское дерби: "Ман Сити" Зинченка уверенно победил "Вест Хэм" Ярмоленка в чемпионате Англии


фото: Reuters
В 26-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" уверенно победил "Вест Хэм" со счетом 2:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Счет в перенесенном матче 26-го тура АПЛ открыл полузащитник "Манчестер Сити" Родри, который точным ударом поразил ворота соперника. Удвоить преимущество "горожанам" удалось уже во втором тайме, на 62-й минуте отличился Кевин Де Брюйне.

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропустил этот матч из-за красной карточки в матче с Тоттенхэмом ", а вингер" Вест Хэма "Андрей Ярмоленко не сыграл из-за травмы.

Чемпионат Англии

26-й тур

19 февраля

"Манчестер Сити" (Манчестер) - "Вест Хэм" (Лондон) 2:0

Голы: Родри, 30, где Брюйне, 62

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