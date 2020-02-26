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Espreso.tvОбществоЛичная месть Касько, - Чорновол назвала причину подозрения от ГБР

Личная месть Касько, - Чорновол назвала причину подозрения от ГБР


фото: glavcom.ua
Бывший нардеп и журналист Татьяна Чорновол заявила, что подозрение от ГБР в ее адрес - это личная месть Виталия Касько за ее деятельность

Об этом Татьяна Чорновол рассказала в видеотрансляции на Facebook-странице Еспресо.TV.

Журналистка заявила, что ГБР и Генеральная прокуратура занимаются ее преследованием.

Она отметила, что одной из причин преследования является мотив личной мести Виталия Касько.

"В 2016 году я против него инициировала 2 уголовных дела. Я лично, как народный депутат писала заявления в Генпрокуратуру. По моим заявлениям возбуждались уголовные дела, было расследование, вручалось подозрение Касько. В частности это одно дело, и все знают, что это реальное уголовное дело, когда Касько украл 2 служебные квартиры. Это дело было закрыто весьма сомнительными способами", - заявила Чорновил.

Она добавила, что второе дело, которое возбудили против Касько с ее подачи было гораздо серьезнее:

"Я напомню, что он (Касько, - ред.) при трех прокурорах после Майдана отвечал за возвращение активов. После Майдана это, в основном касалось возвращения активов Януковича и его окружения. При его работе при трех прокурорах не было возвращено ни копейки, и даже наоборот мы потеряли деньги в Латвии. как я узнала в 15-м году Латвия обращалась к Каська как к куратору международного отдела о том, что они задержали у себя $80 млн денег фактически Януковича. Там были Арбузов, Иванющенко, Курченко. Они предлагали тогда Украине включиться в процесс, чтоб вернуть эти деньги. Касько не включился, в результате мы пропустили время и Латвия конфисковала все эти деньги в свой бюджет. Это был конкретный факт по которому я требовала от прокуратуры открыть дело на Касько и оно была открыто.

  • Напомним, 25 февраля следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киев, сообщили народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Чорновил о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.
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