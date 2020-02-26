Коронавирус уже в Греции

26 февраля, 2020, 14:40

26 февраля о первом случае заражения коронавирусом сообщило министерство здравоохранения страны

Об этом сообщает Reuters .

Как отмечается, МЗ Греции подтвердил первое заражение коронавирусом.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Мадриде.

Напомним, первый случай смерти гражданина Франции в результате заражения коронавируса (COVID-19) зафиксировано в Париже. В парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, который находился в очень тяжелом состоянии.

К этому мэр Сан-Франциско Лондон Брод объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире. Мэр отметил, что несмотря на то, что в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавируса, необходимо усилить готовность".