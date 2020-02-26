Коронавирус уже в Греции
26 февраля, 2020, 14:40
26 февраля о первом случае заражения коронавирусом сообщило министерство здравоохранения страны
Об этом сообщает Reuters .
Как отмечается, МЗ Греции подтвердил первое заражение коронавирусом.
Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Мадриде.
Напомним, первый случай смерти гражданина Франции в результате заражения коронавируса (COVID-19) зафиксировано в Париже. В парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, который находился в очень тяжелом состоянии.
К этому мэр Сан-Франциско Лондон Брод объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире. Мэр отметил, что несмотря на то, что в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавируса, необходимо усилить готовность".
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