 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус уже в Греции

Коронавирус уже в Греции


фото: reuters
26 февраля о первом случае заражения коронавирусом сообщило министерство здравоохранения страны

Об этом сообщает Reuters .

Как отмечается, МЗ Греции подтвердил первое заражение коронавирусом.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Мадриде.

Напомним, первый случай смерти гражданина Франции в результате заражения коронавируса (COVID-19) зафиксировано в Париже. В парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, который находился в очень тяжелом состоянии.

К этому мэр Сан-Франциско Лондон Брод объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире. Мэр отметил, что несмотря на то, что в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавируса, необходимо усилить готовность".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

26 февраля, 2020 среда

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать